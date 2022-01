Erste Sozialraumkonferenz für Hückeswagen : Ideen für sozialere Schloss-Stadt

Hückeswagen Erste Sozialraumkonferenz der Verwaltung für Hückeswagen machte Lust auf mehr. Die 35 Teilnehmer wollen nun über verschiedene soziale Temen weiter im Gespräch bleiben.

Bürgermeister Dietmar Persian betonte in seinem Grußwort die Bedeutung dieser Konferenz und sagte in Richtung der Teilnehmer: „Ihr Handeln ist für die Menschen in Hückeswagen von besonderer Bedeutung. Ich freue mich, dass Sie alle – wenn auch nur digital – zusammengekommen sind, um an dieser Sozialraumkonferenz teilnehmen.“ Er betonte insbesondere die individuellen Leistungen und Anliegen der jeweiligen Organisation und Einrichtung.