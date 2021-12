Hückeswagener vermutet Superspreader-Event : Corona-Ausbruch auf Sportlerball in Wipperfürth?

Hückeswagen/Wipperfürth Der kürzlich stattgefundene Sportlerball in Wipperfürth soll ein Superspreader-Event gewesen sein, das vermutet ein Leser aus Hückeswagen. Sein Sohn habe sich bei bei der Veranstaltung infiziert. Dem Gesundheitsamt ist darüber nichts bekannt, die Veranstalter weisen vermeintliche Zusammenhänge zurück.

Superspreader-Events, das sind Zusammenkünfte von vielen Menschen, bei denen wenige mit einer Krankheit – aktuell meist mit dem Coronavirus – infizierte Personen besonders viele andere anstecken. Das können große Feiern oder Partys sein. Genau so ein Event, das vermutet ein BM-Leser aus Hückeswagen, sei der Sportlerball in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth am Samstag vergangener Woche gewesen – trotz 2G-plus-Regelung. Unsere Recherchen konnten das bisher nicht bestätigen.