Spenden für vom Hochwasser betroffene Vereine : Dohrgauler helfen Musikerfreunden in Not

Der Musikverein Dohrgaul unter der Leitung des Hückeswageners Lothar Vandenherz (r.) hatte Ende August ein Benefizkonzert gegeben. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Der Musikverein Dohrgaul, dessen Dirigent Lothar Vandenherz aus Hückeswagen kommt, unterstützt Vereine an der Ahr und die Alte Drahtzieherei in Wipperfürth.

Die Flut war Mitte Juli wie ein wildes Tier über viele Ortschaften an Ahr und Erft „hergefallen“, hatte für massive Zerstörung, unendliches Leid und Tod gesorgt. Betroffen von der Naturkatastrophe waren und sind auch viele Kulturschaffende – wie das Blasorchester aus Altenahr. Dessen Schicksal hatte die Musiker des Musikvereins Dohrgaul aus Wipperfürth unter der Leitung des Hückeswageners Lothar Vandenherz so gerührt, dass sie jetzt 3000 Euro aus dem Erlös des Benefizkonzerts vom 29. August in Wipperfürth-Großscherkenbach an die befreundeten Musiker überreichten.

Die Musiker des MV Dohrgaul, in deren Reihen neben dem Dirigenten auch weitere Hückeswagener mitwirken, hatten aus den Medien aber auch aus Erzählungen von Musiker und deren Angehörigen, die im Rahmen von Feuerwehr- und privaten Einsätzen an der Ahr bei den Aufräumarbeiten geholfen hatten, über die Not der Menschen und Vereine dort erfahren – und dann spontan das Benefizkonzert in einer Reithalle organisiert. Mehr als 350 Besucher erlebten ein kurzweiliges Konzert der mehr als 50 Musiker mit traditioneller Blasmusik bis zu einem Potpourri der Rockband „Queen”. Aus den Spenden, dem Verkauf von Getränken, Kuchen sowie Flutwein sowie etwa den Einnahmen aus den Holzschnitzereien des Hückeswageners Gunnar Paffrath kamen mehr als 8000 Euro zusammen. Der Musikverein steckte die Summe auf 8500 Euro auf.

2000 Euro daraus bekam der Kreismusikverband Ahrweiler, der mit diesem Geld die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen soll, die ebenfalls durch die Flut in ihrer Arbeit behindert sind. Den gleichen Betrag erhielt der Spielmannszug „Freiweg” aus Sinzig, dessen Probenraum ebenfalls komplett unter Wasser stand. „Den Dohrgaulern war es wichtig, gerade diesen Verein zu unterstützen, da dieser eine starke Jugendarbeit leistet, die den bergischen Musikern auch sehr am Herzen liegt“, heißt es auf ihrer Internetseite.

Die restlichen 1500 Euro bleiben dagegen in der Heimat: Der MV Dohrgaul unterstützt damit die Sanierungsarbeiten der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth, bei der das Hochwasser der Wupper die Toiletten und Technikräume im Kellergeschoss zerstört hatte.

