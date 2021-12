Pandemie in Oberberg : 13 weitere Corona-Fälle in Hückeswagen

Oberberg Die Zahl der Corona-Infizierten in Oberberg bleibt hoch. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 204 weitere Fälle im Kreisgebiet, aktuell sind somit 1955 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

In Hückeswagen sind derzeit 129 Personen infiziert, das sind 13 mehr als am Vortag. In Radevormwald stieg die Zahl der aktuellen Corona-Fälle um zehn auf 101. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis sinkt wie in den vergangenen Tagen nicht, sie liegt jetzt bei 461,2 (+ 19,9).