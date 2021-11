Corona in Hückeswagen : Testungen möglichst nur mit Termin

Die Nachfrage nach Corona-Testungen ist in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen, in Hückeswagen gibt es noch drei Teststellen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hückeswagen Seit Mitte November sind die Corona-Bürgertestungen wieder kostenfrei erhältlich. Es gibt eine deutlich gestiegene Nachfrage an den drei Teststellen in Hückeswagen. Zu Stoßzeiten bilden sich Schlangen.

Die Corona-Inzidenzzahlen steigen drastisch, die 3G-Regeln erfordern zusätzliche Nachweise. Daher wundert es nicht, dass die Teststellen wesentlich mehr zu tun haben, als in den Sommermonaten. Hinzu kommt, dass die Bürgertests seit gut zwei Wochen wieder kostenfrei in Anspruch genommen werden können – und zwar mindestens einmal pro Woche. Das hat das Bundesministerium für Gesundheit entschieden und daraufhin die Corona-Testverordnung geändert.

Die erhöhte Nachfrage nach Tests müssen in Hückeswagen nun die verbliebenen drei Teststellen bewältigen. Dazu zählen die Montanus-Apotheke am Wilhelmplatz, das Testzentrum Nord von Fleischwaren Blumberg in Kobeshofen sowie die Zahnarztpraxis von Dr. Fadma Al Ghaddioui an der Goethestraße.