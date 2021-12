Ehrenamtliches Engagement hinter jedem Türchen : Ein Adventskalender voller schöner Geschichten

Hückeswagen Am 1. Dezember startet im sechsten Jahr der digitale Adventskalender des Oberbergischen Kreises. Hinter jedem Kalendertürchen werden wieder Menschen vorgestellt, die sich ehrenamtlich engagieren.

Im sechsten Jahr ist er schon eine liebgewonnene Tradition: der digitale Adventskalender des Oberbergischen Kreises. Per Maus-Klick lassen sich die Kalendertürchen öffnen und präsentieren an jedem Dezembertag bis Heiligabend täglich mindestens einen ehrenamtlich tätigen Menschen, der sich im Oberbergischen Kreis für das Gemeinwohl engagiert. „Wir freuen uns sehr, dass er – anders als viele Projekte und Veranstaltungen – auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit angeboten werden kann“, sagt Landrat Jochen Hagt. Die kleinen, positiven Geschichten zu ehrenamtlich tätigen Menschen im Oberbergischen Kreis sei ein Dank an alle Helfenden. Gleichzeitig sollen sie Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, sich am vielfältigen freiwilligen Engagement im Oberbergischen Kreis zu beteiligen.