Hückeswagener vermeiden Abfall : Ohne Verpackungsmüll einkaufen

Bei einem normalen Wocheneinkauf fällt in der Regel viel Verpackungsmüll an. Foto: dpa/Robert Michael

Hückeswagen Rund 40 Teilnehmer wollten im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine Woche lang so gut wie möglich auf Verpackungsmüll verzichten – was nicht immer einfach war.

Stefanie Heymann aus der Stadtverwaltung ist sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl bei der Hückeswagener Ausgabe der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. „Wir hatten 39 Personen, die sich angemeldet haben, teils waren es Einzelpersonen, teils Familien“, sagte Heymann. Die Aufgabe der ­­Teilnehmer war es, in der Zeit von Samstag, 20. November, bis Sonntag, 28. November, möglichst auf Verpackungsmüll jeglicher Art zu verzichten – und dann einen Feedbackbogen abzugeben. „Auf diese Weise wollen wir herausfinden, wie die Situation in unserer Stadt ist, wie schwer – oder leicht – es ist, ohne Verpackungsmüll einzukaufen“, sagt Stefanie Heymann. Die Aktionswoche fand europaweit statt, in der Schloss-Stadt wurde sie gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband organisiert.