Antrag für nächste Ratssitzung in Hückeswagen : CDU: „Baukindergeld“ für Familien

Hückeswagen Die CDU-Fraktion im Hückeswagener Stadtrat möchte einen Anreiz schaffen, damit sich Familien mit kleinen Kindern im neuen Wohngebiet am Eschelsberg ansiedeln.

Die CDU-Fraktion will nun einen zusätzlichen Anreiz für Familien schaffen, sich im „Eschelsberg“ anzusiedeln: Für die nächste Ratssitzung am Dienstag, 21. September, 17 Uhr, im Gemeindezentrum Lindenberg, beantragt sie die Einführung eines „Baukindergelds“ für die Vermarktung der Grundstücke, die zur Bebauung mit Einfamilien-häusern vorgesehen sind. „Das ,Baukindergeld’ soll in der Form ausgestaltet werden, dass für Familien, die bauen wollen, der Erwerbspreis des Grundstücks um 5000 Euro pro minderjährigem Kind sinkt“, schreibt Fraktionsgeschäftsführerin Cornelia Päper in dem Antrag.

Hückeswagen sei eine lebendige Stadt, heißt es in der Begründung. Damit dies so bleibe, sei der Zuzug von Familien und Kindern unabdingbar. Die CDU sieht das Neubaugebiet „Eschelsberg“ aufgrund seiner Lage unmittelbar zwischen Neubau der Löwen-Grundschule und Realschule ideal für Familien mit Kindern, „da hier kurze und sichere Wege geboten werden“. In Zeiten steigender Immobilien- und Rohstoffpreise stelle der Wunsch vom eigenen Heim gerade junge Familien vor große Herausforderungen. „Die CDU möchte daher die Familien unterstützen und analog, wie es auch im ,Weierbachblick’ an der Kölner Straße geschehen ist, Vergünstigungen anbieten, wenn Familien mit minderjährigen Kindern bauen“, heißt es in dem Antrag.