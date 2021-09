Auf Tour in Hückeswagen : Sonnenaufgang – und noch viel mehr

Einen solchen Sonnenaufgang, wie hier in Straßweg, können die Teilnehmer der ersten Wanderung am Samstag, 11. September, erleben – wenn das Wetter denn entsprechend mitspielt. Foto: Dietrich Huland

Hückeswagen Coronabedingt findet die Bergische Wanderwoche im Herbst statt: Zwischen dem 11. und 26. September gibt es 15 Angebote.

Die Wanderer im Bergischen Land schnüren wieder ihre Schuhe und machen sich gemeinsam auf den Weg. Begleitet von fachkundigen Gäste- und Wanderführern entdecken sie von Samstag, 11. September, bis Sonntag, 26. September, die abwechslungsreiche Landschaft, die Geschichte und Kultur der Region. Auf Hückeswagener Gebiet gibt es 15 Angebote.

2020 musste die Bergische Wanderwoche aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt wurde sie von Mai auf den Herbst verlegt. „Das Angebot ist dadurch nicht ganz so groß, was aber lediglich personelle Gründe hat“, berichtet die Organisatorin der Wanderwoche und Touristikbeauftragte der Stadt, Heike Rösner. So fehlen die Hunde- wie auch die beliebte Kräuterwanderung. Einige Wanderrouten mussten geändert werden, da Teile des Rundwegs an der Wupper-Vorsperre gesperrt sind. Sie werden von schweren Fahrzeugen genutzt, die zur Säuberung der Vorsperre von der Öl-Verschmutzung nach der Hochwasser-Katastrophe eingesetzt werden. „Die Treffpunkte bleiben aber bestehen“, versichert Heike Rösner.

Info Geführte Wanderungen im Naturpark Regional Bei der 7. Bergischen Wanderwoche werden vom 11. bis 26. September etwa 100 geführte Wanderungen stattfinden.

www.bergisches-wanderland.de Lokal Die 15 Wanderungen in Hückeswagen mit Informationen zu Streckenlängen und Treffpunkten hat die Stadt in einem Flyer zusammengestellt, der an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, wie im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz, ausliegt, und auch im Internet steht.

www.hueckeswagen.de Anmeldung Für einige Angebote sind Anmeldungen notwendig unter ☏ 02192 88806 oder per E-Mail anheike.roesner@hueckeswagen.de Startgebühr Die Startgebühr von drei Euro pro Teilnehmer und Wanderung spenden die Hückeswagener Wanderführer für einen guten Zweck. Pauschalangebote haben einen gesonderten Preis, der im Flyer ausgewiesen ist.

Den Auftakt der Bergischen Wanderwoche in Hückeswagen macht die Sonnenaufgangswanderung am Samstag, 11. September, unter Leitung von Markus Rösner. In den frühen Morgenstunden geht es durch das Frohnhausertal bis nach Neuenherweg, wo der Aufstieg der Sonne am Horizont bewundert werden kann. Hier hat die Verlegung der Wanderwoche einen großen Vorteil, denn die Wanderer begeben sich für das Naturschauspiel erst um 6 Uhr anstatt schon um 4 Uhr auf den Weg.

Wohltuende Übungen für den Körper beinhaltet die Medical-Wanderung mit Bewegungscoach Udo Kutscher (11. September), für Spiel und Spaß sorgt die Bouletten-Wanderung (14. September), bei der Cross-Boule gespielt und auch die Regeln erklärt werden. Romantisch wird es bei der Laternenwanderung in den späten Abendstunden (15. September), bei der die Wanderer mit sanften Klängen überrascht werden. Die Walkingstöcke kommen beim Nordic Walking auf Wanderwegen des TBH durch das Purder Bachtal (16. September) zum Einsatz.

Neu ist die Wanderung „Von der Elsbeere bis zur Robinie“ (17. September) vom Ortsverband der Grünen. Die etwa zweistündige Wanderung führt zu den Bäumen, die die Hückeswagener Grünen in den vergangenen zehn Jahren im Zuge der Aktion „Baum des Jahres“ im Stadtgebiet gepflanzt haben.

Immer gut angenommen wird die Schnitzeljagd (18. September), die die Kolpingjugend für Kinder und Familien anbietet. Während der Tour durch die Altstadt sind wieder kleine Aufgaben zu lösen. Ebenfalls in der Innenstadt unterwegs ist Hans Dieter Schmitz bei der „Zwielicht-Wanderung bei Vollmond“ (21. September). Der Wiehagener Fotograf gibt den Teilnehmern fachkundige Tipps, um Motive in der Dämmerung und Dunkelheit mit der Kamera ins rechte Licht zu rücken. Geschichtlich wird es mit der Bergischen Zeitgeschichte (BZG), die die Wanderer zu einem Rundgang durch die historische Altstadt (22. September) einlädt. „Leider muss die Wanderung des Bergischen Geschichtsvereins ‚Auf den Spuren versunkener Stätte‘ am 26. September wegen der Wegsperrung an der Wupper-Vorsperre entfallen“, bedauert Heike Rösner.

Erläuterungen zu den Auswirkungen des Baumsterbens gibt Wanderführer Joachim Kutzner von der Wandergruppe Dhünn bei der 15-Kilometer-Tour „Zwischen Pilz und Borke“ (23. September). Zusätzlich befinden sich zwei Pauschalangebote im Programm: Der Duathlon mit Wandern und Kanufahren von Henrik Andre (19. September) wird von der Wupper auf die Bever-Talsperre ausweichen. Hierfür gibt es nur noch eine Warteliste. Geschmackvoll wird es bei der Whisky-Wanderung mit Markus Rösner und Whisky-Experte Wolfgang Kaiser (25. September), wenn auf der Wegstrecke fünf verschiedene Sorten des edlen Getränks verköstigt werden. „Bei den Pauschalangeboten sind noch wenige Restplätze frei“, teilt Heike Rösner mit.