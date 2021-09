Kindertheaterzeit in Hückeswagen : Kasper und die pupsenden Pferde im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Vor allem kleine Besucher sollen auf ihre Kosten kommen, wenn am Sonntag, 19. September, das Theater „SternKundt“ in Hückeswagen gastiert. Der Vorverkauf hat begonnen.

Es ist wieder Kindertheaterzeit im Kultur-Haus Zach: Am Sonntag, 19. September, präsentiert das Theater „SternKundt“ das Kindertheaterstück „Kasper und die pupsenden Pferde“. Seitdem die grüne Fee verschwunden ist, fallen alle in der Kasperstadt in Ohnmacht. Wer oder was steckt dahinter? Eine große Aufgabe für Kasper – denn der Held rettet die Welt! „Eine unterhaltsame und lustige Kasperiade für Groß und Klein, für Jung und Alt, von drei bis 108 Jahren“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Beginn ist um 15 Uhr.