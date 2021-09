Pferdebesuch im Hückeswagener Altenzentrum : Auch im hohen Alter Streicheleinheit fürs Pferd

Hückeswagen Zum ersten Mal war das Therapiewerk aus Dhünn mit seinen Pferden im Sinnesgarten des Altenzentrums Johannesstift zu Besuch und erfüllte den Bewohnern langgehegte Wünsche.

Es war ein ungewöhnlicher, aber auch schöner Anblick als Ursula Weishaupt und Thaïs Krings mit ihren Pferden Ari und Amira vom „Therapiewerk“ am Freitagmorgen durch den Sinnesgarten des Johannesstifts schritten. Die Bewohner des Altenzentrums staunten nicht schlecht, viele hatten ein seliges Lächeln auf den Lippen. Geduldig ließen sich die Haflinger-Stute und der Connemara-Mix streicheln und von den Senioren füttern. Nachdem sich Heimleiterin Georgina Kovacs auf den Rücken eines Pferdes setzte, packte die Senioren der Mut, es selbst zu versuchen. Für Bewohnerin Gisela Wagner ging damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. „In meiner Heimat in Meinigen in Thüringen gab es einen Reitstall. ich wollte schon immer gerne Reiten lernen, aber dann fing der Krieg an“, erzählte die 95-Jährige aus ihrer Jugendzeit. Mit etwas Unterstützung gelangte sie auf den Pferderücken und sah dabei sehr glücklich aus. „Es ist so schön zu sehen, wie die Bewohner reagieren und wie viel Mut die Pferdetherapie bei ihnen auslöst“, sagte Anke Weiler. Die Leiterin der Sozialen Betreuung hatte das Therapiewerk aus Dhünn in den Sinnesgarten eingeladen. „Wir wollen wieder mehr Attraktionen anbieten nach der langen Zeit der Pandemie. Und Tiere sind ein toller Zugang, auch für Menschen mit Demenz.“