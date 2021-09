„Höhenflug“ für Hückeswagener Sportler : Drei Meistertitel für TVW-Trampolinturner

Hückeswagen Erstmals seit einem Jahr gab es wieder einen Trampolin-Wettkampf. Und die Turnerinnen und Turner des TV Winterhagen sind offenbar gut über die lange „Durststrecke“ gekommen.

Es war ein Hauch von Olympischen Spielen, die am vergangenen Wochenende durch die Mehrzweckhalle im Brunsbachtal wehte. Denn wie jüngst bei den Spielen in Tokio wurden bei den Rheinischen Meisterschaften der Trampolinturner die Medaillen den drei Bestplatzierten auf dem Siegertreppchen nicht um den Hals gehängt, das machten die Sportler dann schon selbst – aus Hygiene- und Abstandsgründen. Ebenso nahmen sie sich ihre Urkunden selbst, wie Claudia Kiel , Trainerin und Abteilungsleiterin beim TV Winterhagen, mitteilte.

Die Rheinischen Meisterschaften waren seit einem Jahr der erste Präsenzwettkampf. „Leider hat die Pandemie auch in den Vereinen für viele Ausfälle gesorgt, so dass viele der Leistungsturner vom vorigen Jahr nicht mehr angetreten sind“, bedauerte Claudia Kiel. Für den TVW startete dennoch eine große Gruppe in der Mehrzweckhalle – und das durchaus mit Erfolg. In der Seniorenklasse ab 30 Jahren belegten die Turnerinnen sogar alle drei Plätze auf dem Siegerpodest: Marion Nicklas (55) wurde Rheinische Meisterin vor Claudia Kiel (59) und Sandra Gottwald (36). Einen Doppelsieg gab es für den TVW in der Altersklasse bis zwölf Jahre, wo sich Lara Albrecht (11) den Sieg vor Samira Niedermeier (12) erturnen. Ebenfalls einen ersten Platz holte Tamino Schmitz (14) vom TVW in der Klasse bis 14 Jahre, bei den Allerjüngsten bis zehn Jahre wurde Mia Sied (9) Sechste.