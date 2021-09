Bürgermonitor in Hückeswagen : Aus einem Sackgassen-Schild werden drei

Hückeswagen Nach der Kritik einer Anwohnerin am Bürgermonitor haben Stadt und Straßenverkehrsamt gehandelt. An der Einfahrt zum Mühlenweg steht, etwas versetzt und im hinteren Teil der Mittelinsel, ein zweites Sackgassen-Schild.

Eigentlich ist das in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen, der Mühlenweg hat jetzt trotzdem gleich mehrere Sackgassen-Schilder erhalten – zwei an der Einfahrt am Bergischen Kreisel, ein drittes am Sportplatz. Damit haben Stadt und Straßenverkehrsamt einem Wunsch von Barbara Herweg-Laturnus entsprochen. Die Anwohnerin von Pixwaag oberhalb der Wupper-Vorsperre hatte sich im Juni am Bürgermonitor unserer Redaktion gemeldet und kritisiert, dass seit diesem Jahr der Motorradlärm in ihrer Siedlung wieder sehr zugenommen habe. Sie vermutete, dass die Biker das Sackgassen-Schild bewusst ignorieren würden. Tatsächlich aber hatten viele Motorradfahrer das Schild beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr gar nicht oder nicht richtig erkennen können. Denn der Biker fahre in Schräglage in den Mühlenweg und müsse dabei auf die möglichen von links und rechts kommenden Fußgänger und Fahrradfahrer achten, und dann ist er auch schon am Sackgassen-Schild vorbei, hatte Anwohner Dirk Gottwald mitgeteilt. Die meisten Biker wollten an die Wupper, wobei Auswärtige den Wanderparkplatz oft als Parkplatz der Firma Pflitsch interpretierten und suchend weiterführen. Die Stadt hatte Kontakt mit dem Straßenverkehrsamt in Gummersbach aufgenommen, das die Standorte und die Anzahl der Schilder festlegt. Nun wurde gehandelt: An der Einfahrt zum Mühlenweg steht, etwas versetzt und im hinteren Teil der Mittelinsel, ein zweites Sackgassen-Schild. Zudem wurde auch noch eins kurz hinter dem Kassenhäuschen am Sportplatz aufgestellt. Jetzt sollten sich Biker und andere Ortsunkundige nicht mehr bis Pixwaag verfahren.