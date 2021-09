Kinder-Wohngruppe „Nordlicht“ der Gotteshütte : Hurra, die Hühner sind endlich da!

Scheideweg Seit März hatten die Kinder der Gotteshütte-Wohngruppe „Nordlicht“ am Stall gebaut. Jetzt dürfen sie das bunte Federvieh betreuen – die ersten Eier wurden bereits auch schon verarbeitet.

Ein langersehnter Wunsch ist für die Kinder der Wohngruppe „Nordlicht“ des Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte endlich in Erfüllung gegangen: Sie dürfen eigene Hühner halten und versorgen. Jetzt sind 14 der gefiederten Freunde auf die große Wiese in Scheideweg und in den zum Hühnerstall umgebauten Anhänger eingezogen. Die ersten Tiere erhielten bereits Namen wie Hildegard, Uschi, Paula, Lotta, Kimberly, Lotti und Uschi-Uschi. Zum Aussuchen der Tiere waren die Betreuer mitsamt der Kinder nach Halver zum Geflügelhof Giesiker gefahren. „Man hat sich da viel Zeit für uns genommen“, versichert Fachbereichsleiterin Claudia Schmitz.