Frontalzusammenstoß auf der B 506 : Hückeswagener verursacht Unfall mit Schwerverletztem

Kürten/Hückeswagen Der 29-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Autos – ein 23-jähriger Wipperfürther – musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Ein 29-jähriger Hückeswagener wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B 506 bei Kürten-Laudenberg verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Laut Bericht der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises war der Hückeswagener gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Wipperfürth unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache ungebremst in den Gegenverkehr fuhr, wo sein Wagen mit dem VW Polo eines 23-Jährigen aus Wipperfürth kollidierte.