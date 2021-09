Nach Gerichtsstreit : Vater von Britney Spears beantragt Ende der Vormundschaft

Los Angeles Der Vater der US-Sängerin Britney Spears hat Berichten zufolge die gerichtliche Aufhebung der Vormundschaft beantragt. In einer entsprechenden Petition heißt es Jamie Spears wolle nur „das Beste für seine Tochter“ und befürworte deshalb die Aufhebung.

„Jüngste Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Vormundschaft“ hätten die Frage aufgeworfen, ob die Gründe für eine Vormundschaft noch gegeben seien, hieß es in einer beim zuständigen Gericht in Los Angeles eingereichten Petition, aus der der Sender CNN am Dienstag zitierte.