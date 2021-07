Streit um Vormundschaft : Manager von Britney Spears zieht sich zurück

Los Angeles Der jahrelange Manager von Popstar Britney Spears hat übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge gekündigt. Er sprach zudem von Gerüchten über ein Karriere-Ende der Sängerin.

„Es ist über 2,5 Jahre her, dass Britney und ich uns das letzte Mal gesprochen haben und sie mir mitteilte, dass sie eine unbefristete Arbeitspause einlegen wollte“, steht in einem Brief von Larry Rudolph an die Vormunde von Spears, ihren Vater James Spears und Jodi Montgomery. Das Schreiben wurde vom Branchenmagazin „Deadline“ veröffentlicht, der Inhalt von mehreren weiteren US-Medien bestätigt.