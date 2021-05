„Sind so heuchlerisch“ : Popstar Britney Spears kritisiert Dokus über ihr Leben

Los Angeles Das Privatleben von Popstar Britney Spears ist derzeit in einigen Dokumentationen zu sehen. Nun hat sich Spears zu Wort gemeldet und genau diese Einblicke kritisiert.

US-Popstar Britney Spears kritisiert Dokumentationen über ihr Leben, die ihre unangenehmsten Erlebnisse beleuchten. „Wieso sollte man die negativsten und traumatisierendsten Zeiten meines Lebens von vor Ewigkeiten hervorheben?“, schrieb die 39-jährige Sängerin („... Baby One More Time“) auf Instagram mit Blick auf Dokus, die dieses Jahr erschienen sind.

View this post on Instagram

„Diese Dokumentationen sind so heuchlerisch ... Sie kritisieren die Medien und tun dann dasselbe.“ Auch aktuell gebe es so viele schöne Dinge in ihrem Leben, betonte die Sängerin. „Ich habe so viele Reisen, auf die ich mich in diesem Sommer freuen kann“ - „und ich bin so dankbar für meinen schönen Garten!“.