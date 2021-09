Hilfe aus Meerbusch : Selbstbedienung im kleinsten Bücherladen von Büderich

Das Geld stecken die Kunden einfach in die kleine rote Schatulle. Foto: RP/Mikulik

Büderich Am Wochenende, 4. und 5. September, startet der neue Bücher-Flohmarkt von Saskia Mikulik und Jamie Sedgman. Die Einnahmen gehen an die Arche Noah und den Tierschutzverein.

Manchmal genügt ein kleiner Anstoß, und schon wird eine Idee geboren, die Kreise zieht. So ging es auch dem jungen Paar Saskia Mikulik und Jamie Sedgman aus Büderich.

„Als eine liebe alte Dame aus unserer Nachbarschaft starb, halfen wir ihrer Tochter, das Haus zu räumen“, erzählt Saskia Mikulik. „Übrig blieben sehr viele Bücher, die uns zufielen. Den Grundsatz meiner Mutter, Bücher dürfe man nie wegwerfen, habe auch ich beherzigt – aus Überzeugung.“ Nur: Wohin damit? Am besten vor die Tür, dachte sich Saskia Mikulik, daneben ein Schild „Zu verschenken“. Zu ihrer Überraschung gingen die Bücher erstaunlich schnell weg. Das war der erste Schritt. Und es ging weiter.

Über ihre Werkstatt und ihr Lädchen „Drum & Dran“ für selbst gebastelte Geschenkartikel und Deko hatten Saskia und Jamie Kontakt zum Tierschutzverein in Meerbusch und wussten um den dortigen Spendenbedarf. Weil es noch immer einen Vorrat an Büchern gab, beschlossen die beiden eine Neuauflage im Winter 2020, diesmal aber für einen guten Zweck.

Ihr Plan: Die Bücher sollten für kleine Summen verkauft und das Geld unter der Jugendfarm mit Streichelzoo Arche Noah und dem Tierschutzverein Meerbusch aufgeteilt werden. Dafür befestigte das Paar eine kleine rote Schatulle auf dem Tisch in seiner Einfahrt. „Zu unserer großen Freude funktionierte diese Variante ebenfalls“, berichtet Saskia Mikulik. „Es kamen 420 Euro zusammen.“

Bei der nächsten Runde an Ostern 2021 gesellten sich zu den Büchern auch Vasen, Schüsselchen, Tassen und anderer Kleinkram aus einer Haushaltsauflösung in Strümp. „Nun hatten wir auf einmal einen richtigen kleinen Flohmarkt“, sagt der Australier Jamie Sedgman, ein studierter Kriminologe und ehemaliger Sicherheitsberater, der für Saskia Mikulik seine Heimat verließ und sich in Büderich pudelwohl fühlt. Wobei er allmählich doch ein wenig Heimweh verspürt und seine ferne Familie nach zweieinhalb Jahren gerne wiedersehen würde. Aber Reisen nach Australien sind wegen Corona derzeit kaum möglich.