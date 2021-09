Kreis Wesel entscheidet über Gebühren : Taxi-Fahren soll teurer werden

Kreis Wesel Der Branchenverband fordert vom Kreis Wesel eine Erhöhung. Er begründet seinen Antrag mit einem höheren Mindestlohn und zusätzlichen Ausgaben durch die Corona-Pandemie. Die Kreisverwaltung kann die Argumente teilweise nachvollziehen.

Der Kreistag in Wesel wird in seiner nächsten Sitzung im September über die Höhe des Taxitarifs beraten. Die Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen hat eine Anhebung beantragt. Die Kreisverwaltung spricht sich dafür aus, wie sie in einer Vorlage für die Politik schreibt. Sie hat dazu alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden befragt. Auch die Industrie- und Handelskammer zu Duisburg (IHK), die Gewerbeaufsicht, die Fachgewerkschaften und Verkehrsverbände wurden angehört. „Bedenken gegen eine Erhöhung der Tarife wurden von keiner Anhörstelle erhoben.“