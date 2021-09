Einziges Deutschland-Konzert 2022 : Helene Fischer plant Mega-Auftritt vor 150.000 Fans

Schlager-Sängerin Helene Fischer hat für 2022 ein einziges Konzert in Deutschland angekündigt, das in München stattfinden wird. Foto: dpa/Henning Kaiser

München Schlager-Fans können sich auf 2022 freuen: Dann wird Helene Fischer im August auf dem Messegelände München das einzige Deutschlandkonzert spielen. Noch dieses Jahr erscheint zudem ihr neues Album.

Deutsch-Popstar Helene Fischer (37) kehrt 2022 in München auf die Bühne zurück. Die Sängerin („Atemlos“) werde auf dem Messegelände am 20. August ihr einziges Deutschlandkonzert 2022 geben, heißt es auf ihrer Webseite. „Ich freue mich sehr, dass die Messe München nächstes Jahr Gastgeber dieses exklusiven Open-Air-Konzerts sein wird“, sagte Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, am Montag. Der Vorverkauf beginnt an diesem Donnerstag. Wie der Pressesprecher des Veranstalters Leutgeb Group bestätigt, werden bis zu 150.000 Zuschauer erwartet. Der exklusive Vorverkauf startet am Donnerstag, 9. September, um 10 Uhr bei eventim, Fanclub-Mitglieder können bereits eine Stunde eher zuschlagen.