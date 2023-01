Polizei Hückeswagen sucht Zeugen Auto brennt nach Einbruch in Apotheke

Hückeswagen · Zwei Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag einen VW-Polo, den sie am Hückeswagener Friedhof wohl in Brand gesetzt haben. So war laut Polizei der Tathergang.

31.01.2023, 14:33 Uhr

Als die Feuerwehr auf dem Parkplatz am Friedhof eintraf, stand der Kleinwagen bereits in Flammen. Foto: Feuerwehr

Um 3.23 Uhr war die Nacht für die Einsatzkräfte des Löschzugs Stadt zu Ende, wurden sie doch zu einem Fahrzeugbrand am Friedhofsweg alarmiert. Am Dienstagmorgen stellte sich dann heraus, dass der VW Polo zuvor bei einem Einbruch in die Montanus-Apotheke am Wilhelmplatz gestohlen worden war. Die Täter hatten laut Polizei-Sprecher Michael Tietze die Tür eines Nebeneingangs aufgebrochen und anschließend die Räume der Apotheke durchsucht. Dabei erbeuteten sie neben Bargeld und Medikamenten auch die Schlüssel des silberfarbenen Kleinwagens. Ein Anwohner der Islandstraße hatte gegen 3 Uhr gehört, wie ein Auto vom Innenhof der Apotheke weggefahren war. Eine Viertelstunde später hatte eine Zeugin auf dem Parkplatz am Friedhof einen mit zwei Personen besetzten dunklen Kombi mit laufendem Motor bemerkt. „Etwa zehn Minuten später stand nur wenige Meter entfernt ein VW Polo in Flammen – der dunkle Kombi war nicht mehr vor Ort“, berichtet Tietze. Der ausgebrannte Wagen ist ein Totalschaden. Foto: Feuerwehr Als der Löschzug Stadt wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort war, brannte der Kleinwagen bereits in voller Ausdehnung. Sofort begann ein Trupp unter Atemschutz mit dem Löschen, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mitteilt. Weitere Feuerwehrleute löschten und kühlten die angrenzenden Bäume und Sträucher. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden noch restliche Glutnester entdeckt, so dass sie mit Löschschaum erstickt werden konnten. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter ☏ 02261 / 81-990 in Verbindung zu setzen.

(büba)