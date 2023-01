Vereinsleben in Radevormwald Kirchenchor Caecilia intoniert mit vollem Klang

160 Jahre sind eine lange Zeit – und dass ein Chor so lange besteht, ist nicht selbstverständlich. Entsprechend dankbar feierte der aktuell aus elf Sängern bestehende Männerchor der katholischen Kirchengemeinde St. Marien am vergangenen Sonntag in der Abendmesse dieses Jubiläum. Andere Chöre hängen ein solches Jubiläum sicher höher auf – aber was sind schon 160 Jahre im Vergleich zu Jahrtausenden der Kirche ?