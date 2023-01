Fakten + Hintergrund Wie die Stadt Hückeswagen im Katastrophenfall reagiert

Wo gibt es diese Infopunkte in Hückeswagen? In der Schloss-Stadt gibt es drei: die Mehrzweckhalle im Brunsbachtal, wo Menschen untergebracht und versorgt sowie medizinisch betreut werden können, das Bürgerbüro am Bahnhofsplatz und die Grundschule Wiehagen an der Blumenstraße. „Wir haben uns dagegen entschieden, auch in den Feuerwehrhäusern ein NIP einzurichten“, betont Isabel Bever. Anders etwa als in Wipperfürth mit seinen Kirchdörfern seien die Außenbereiche in Hückeswagen nicht so stark bevölkert. Außerdem würden die Gerätehäuser im Ernstfall von den Löschgruppen Herweg, Holte und Straßweg benötigt.