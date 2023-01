Krisenstäbe des Kreises und der Kommunen Oberberg probt Ernstfall bei einem Blackout

Der Testlauf begann mit einer Alarmierung der Stäbe über die Feuer- und Rettungsleitstelle. Der Krisenstab versammelte sich im Notfallzentrum in Marienheide-Kotthausen, die Verantwortlichen der SAE in ihren jeweiligen Zentralen. Neben dem direkten Austausch zwischen den Stäben via Satellitentelefon und Analogfunk wurde auch die Anbindung der Notfall-Infopunkte in den Kommunen unter die Lupe genommen. Sie dienen den Menschen als Anlaufstelle, um beim Ausfall der gewohnten Kommunikationsmittel einen Notruf absetzen zu können und Informationen zu erhalten. Der Landrat und die Bürgermeister hatten sich im Dezember darauf verständigt, dass in diesen Fällen auf Satellitentelefone und / oder Analogfunk zurückgegriffen wird.