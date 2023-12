Bargeld und Uhren gestohlen Einbruch am Wildgehege in Materborn

Kleve-Materborn · Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Klever Ortsteil Materborn eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Armbanduhren. So gelangten die Einbrecher in das Haus.

14.12.2023 , 11:58 Uhr

Der Einbruch ereignete sich an der Straße Wildgehege in Kleve-Materborn (Symbolfoto). Foto: imago stockamp;people

An der Straße Wildgehege im Klever Ortsteil Materborn ist es am Mittwoch (13. Dezember 2023) zu einem Einbruch gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einwerfen einer Scheibe Zugang zum Haus und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Armbanduhren. Wo im Kreis Kleve am häufigsten eingebrochen wird Zwei Städte im Fokus Wo im Kreis Kleve am häufigsten eingebrochen wird Nach der Tat, welche sich zwischen 15.20 Uhr und 18 Uhr ereignete, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und bittet um Hinweise unter 02821 5040.

(RP)