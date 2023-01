Hückeswagens Partnerstadt Etaples im Januar Das neue Jahr wurde eiskalt begrüßt

Die Lufttemperatur betrug zwölf Grad, ungewöhnlich mild für dieses Jahreszeit, und die des Wasser lag nur wenig darunter. Vielleicht hat das am Neujahrstag Dutzende fröhlicher Menschen ermuntert, sich bei kräftigem Wind in die Fluten zu stürzen: Der Schauplatz war der Strand von Le Touquet-Paris Plage, dem Badeort an der Küste vor Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer. Als wolle man das neue Jahr mit Mut, Entschlossenheit und vor allem mit Fröhlichkeit beginnen, den ersten Schock einer nasskalten Welle am Leib inklusive, so beseelt und jauchzend sprangen die „nordistes“, wie sie hier heißen, ins bewegte Meer und tummelten sich. Das Ganze hatte auch etwas Karnevaleskes, denn die Schwimmanzüge waren bunt gemustert und von allen möglichen Motiven inspiriert. Und wer auf dem Kopf fror, der trug noch sein Nikolausmützchen.