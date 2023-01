Hückeswagener Messe für Schulanfänger Für Schulranzen-Treff fahren Eltern etliche Kilometer

Von Anfang an dabei ist die Raiffeisenbank, deren Mitarbeiter Geschenke und Infomaterial verteilten und auch gleich Sofortbilder von den Kindern mit ihren neuen Ranzen anfertigten. Ballonmeister Frank Jeschke bot ein Gewinnspiel an und zeigte Luftballon-Dekorationen für den ersten Schultag und den Kindergeburtstag. Die Musikschule Hückeswagen informierte über ihr Unterrichtsangebot. Bei der Barmer Ersatzkasse trat derweil Aenna Junker (5) kräftig in die Pedale des Standfahrrads und setzte damit einen Mixer in Gang, der aus frischen Früchten einen leckeren Smoothie zauberte. Ihren pinkfarbenen und nur 950 Gramm schweren Ranzen hatte sich die angehende Erstklässlerin zuvor schon gesichert. „Die Farbe tut ein bisschen weh, aber so kann man sie im Straßenverkehr gut sehen“, bemerkte Mutter Jenny Junker lachend.