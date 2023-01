Winterfest der Hückeswagener Schützen Vom Schützenkönig zum „Papst“

Zum Winterfest zählte auch wieder ein knapp einstündiges Bühnenprogramm zu Ehren des amtierenden Königs. Der Hofstaat von Schützenkönig Lutz Annacker hatte sich dazu mehrere Gesangsstücke und einen Tanz einfallen lassen. „Die Texte der Lieder handeln diesmal von den Hobbys unseres Königs – dem Angeln, Kochen und Schalke 04“, kündigte der Schützenchef an. Die Schützen hatten dazu ein „musikalisches Drei-Gänge-Menü“ auf die Beine gestellt, mit Fisch zur Vorspeise. Als Angler verkleidet sangen vier Männer auf der Melodie des bekannten Shantys „The Wellerman“ ein Anglerlied. Als König Lutz Annacker den Sängern für ihre Dichtkunst einen ausgab, bemerkte Hans-Peter Danielsen grinsend: „Die Strophe mit dem ‚spendabel‘ müssen wir wohl noch einmal singen. . .“ Zur Hauptspeise folgte ein Lied von der Currywurst, und zur Nachspeise hieß es: „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann, der wie unser König, gerne hilft und alles kann.“