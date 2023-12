Verkehr in Mönchengladbach Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Nach eigenen Angaben fuhr die 23-Jährige mit ihrem Pkw gegen 17 Uhr die Gladbacher Straße in Richtung Rheindahlen entlang und hielt an einer rot zeigenden Ampel im Bereich der Hohe Straße an. Sie habe auf dem linken Fahrstreifen zum Abbiegen gestanden, als ein schwarzer VW Polo ihr von hinten aufgefahren sei. Sie sei daraufhin ausgestiegen. Der Unbekannte habe gleichzeitig sein Auto beschleunigt und sei in Richtung Hardter Straße geflüchtet.