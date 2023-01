Wunsch erfüllt für ADFC Hückeswagen Islandstraße ist für Radler in beide Richtungen befahrbar

Was bislang verboten war und mit einem Bußgeld hätte geahndet werden können, ist nun erlaubt: Die Islandstraße wurde für den gegenläufigen Radverkehr freigegeben. „Die vom Straßenverkehrsamt angeordnete Beschilderung wurde am Freitag vom Bauhof angebracht“, teilte Torsten Kemper von der Stadt am Montag mit. Damit ist ein Wunsch des Ortsverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Erfüllung gegangen.