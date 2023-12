Blaulicht Meerbusch Einbruch durch Lichtschacht

Am Emil-Nolde-Weg in Osterath gab es am Wochenende einen Einbruch. Nach Erkenntnissen der Polizei öffneten Diebe im Zeitraum von Samstagmorgen 16. Dezember, bis Sonntagabend, 17. Dezember, zunächst einen Lichtschacht und dann das Kellerfenster einer Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind viele Einbrecher unterwegs. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten können sich unter der Rufnummer 02131 3000 melden. Unter dieser Nummer können Zeugen ebenfalls verdächtige Beobachtungen melden.