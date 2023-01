Hückeswagener Verwandte hoffen mit Luis kämpft nach Operation wie ein Löwe

Sein Schicksal rührt viele Menschen – auch und vor allem in Hückeswagen. Denn Judith Hanke vom Dierl ist die Cousine der Mutter des fünfjährigen Luis aus Bonn, der an einem schweren Herzfehler erkrankt ist und deshalb dringend eine weitere Therapie in den USA benötigt. Mitte des Monats war er mit seiner Mutter Andrea Dautz in einem Ambulanz-Jet mit Intensiveinheit und ärztlicher Begleitung nach Wilmington geflogen, Schwester Mora und Vater Christoph folgten in einer Linienmaschine. Untergebracht ist die Familie im Ronald-McDonald-Haus.