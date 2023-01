Julian und Roman Wasserfuhr aus Hückeswagen Jazz-Brüder spielen in der Alten Drahtzieherei

Die Brüder Julian und Roman Wasserfuhr sind die Aushängeschilder der Hückeswagener Musik. Nach jetzt sieben erfolgreichen Alben zählen der 35-jährige Julian an der Trompete und sein zwei Jahre älterer Bruder Roman am Klavier mit zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland. Zusätzlich haben sie mit dem DJ-Duo Blank & Jones bereits zwei CDs unter dem Titel „relax jazzed“ aufgenommen. Ihr jüngster Coup ist die CD „Mosaic“, die Ende August veröffentlicht wurde und die in der Corona-Pandemie entstand. Auch daraus werden Stücke zu hören sein bei dem Konzert von Julian und Roman Wasserfuhr am kommenden Samstag in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth. Es ist gewissermaßen ein Heimspiel für die beiden Hückeswagener.