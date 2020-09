Klimaschutz : Ökostrom kommt vom Schuldach

Wipperfürth Das Engelbert-von-Berg-Gymnasium sparte bislang 20.000 Euro an Energiekosten. Alle Beteiligten sind mit dem Projekt sehr zufrieden. Errichtet wurde die Anlage von der BEW vor 17 Monaten.

Auf dem Schuldach des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums in Wipperfürth wird nachhaltige Energie mit Solarstrom erzeugt. Dies zeigt jetzt anschaulich die neue Anzeigetafel in der Mensa der Schule. Auf dem einem Anzeigenbild wird zum Beispiel gezeigt, dass die bisher eingesparten 60 Tonnen CO 2 -Menge elf Weltumrundungen mit dem Pkw oder 463.409 Kilometer entspricht; auf dem nächsten Anzeigenbild wird gezeigt, dass in diesem Monat bereits 19 Drei-Personen-Haushalt durch diese Anlage mit Ökostrom versorgt wurden. Im nächsten Bild wird verglichen: 4800 Bäume müssen gepflanzt werden, um die gleiche Menge CO 2 in zehn Jahren der Atmosphäre zu entziehen, wobei 100 m² Wald mit 80 Bäumen der Atmosphäre rund eine Tonne CO 2 pro Jahr entziehen.