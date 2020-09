Corona-Krise im Oberbergischen : Kreis reagiert auf gestiegene Corona-Zahlen

Gummersbach/Hückeswagen Ein Schwerpunkt im Nordkreis ist Wipperfürth. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist innerhalb einer Woche von 7,3 auf 28,6 gestiegen. Der Kreis holt sich Verstärkung von der Bundeswehr. Kontrollen werden verstärkt.

Bislang ist der Oberbergische Kreis recht gut durch die Corona-Krise gekommen. Doch in den vergangenen Tagen haben sich die Fallzahlen zwischen Waldbröl und Radevormwald, zwischen Gummersbach und Nümbrecht, teils deutlich erhöht. „Es ist eine dynamische Entwicklung, die wir genauestens beobachten müssen“, sagte Landrat Jochen Hagt am Freitagnachmittag in einer Zoom-Konferenz aus dem Kreishaus in Gummersbach. So seien am Freitag 94 neue Fälle im Kreisgebiet gemeldet worden, am vergangenen Freitag, 11. September, seien es hingegen nur 36 gewesen. „Die Ausbrüche sind flächendeckend. Man kann nicht von ‚diesem einen’ Infektionsherd sprechen“, sagte Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamts. Am stärksten betroffen sei Waldbröl mit 30 neuen Infektionen an einem Tag, im Nordkreis liege Wipperfürth mit elf an der Spitze. Dort gebe es einen Fall im Berufskolleg sowie mehrere in einem Unternehmen.