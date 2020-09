Bürgermonitor in Hückeswagen : Wanderparkplatz ist wieder befahrbar

Hückeswagen Die Parkfläche wurde vom Bauhof wieder hergestellt – mit neuem Schotter, Asphalt und einer Entwässerungsrinne. Die vielen Wanderer, die dort ihr Auto abstellen, dürften zufrieden sein.

Die zweite gute Nachricht innerhalb weniger Tage zum Wandergebiet Mul: Erst berichtete Wegezeichner Joachim Kutzner, dass die fehlenden Wanderzeichner in der Mul wieder angebracht wurden und sich niemand mehr in dem beliebten Wandergebiet verlaufen sollte (die BM berichtete). Jetzt teilte Elke Blumberg am Bürgermonitor unserer Redaktion mit, dass der Wanderparkplatz erneuert wurde. In der Tat: Der Parkplatz wurde mit Schotter aufgefüllt, zudem wurde eine Ablaufrinne eingebaut.