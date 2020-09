Freizeit in Dormagen : Krankenhaus als Ausstellungsort: Stephanie Klask zeigt Tierbilder

Hackenbroich Die Klinik bietet Künstlern immer wieder die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. Stephanie Klask ist hier quasi zu Hause. Sie ist gebürtige Hackenbroicherin.

(NGZ) Der Mond taucht immer wieder auf. Er ist voll, gleißend weiß und bescheint nächtliche Szenerien, die an Fantasy-Romane erinnern: mal am Meer, öfter aber in einer stillen Waldlandschaft, bevölkert nur von einzelnen, kleinen Menschen-Schemen oder kapitalen Hirschen. Die Bilder der Dormagenerin Stephanie Klask, die derzeit im Eingangsbereich des Rheinland Klinikums an der Dr. Geldmacher-Straße zu sehen sind, nehmen den Betrachter mit in eine fantasievolle Welt.