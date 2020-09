Singen in Dormagen : Chorhaus-Kinderchöre mit neuem Angebot

Dormagen Auch für Kinder im Vorschulalter gibt es jetzt ein offenes Angebot des Chorhauses St. Michael zum Singen. Bislang war das nur für Kita-Kinder möglich. Ältere Kinder können künftig auch Stücke auf Englisch wählen.

Neu strukturiert sind die Kinderchöre im Chorhaus Dormagen. Für Kinder im Vorschulalter gibt es jetzt ein offenes Angebot außerhalb der Kitas. Auch ein eigenes Maskottchen — einen kleinen Wolf mit freundlichem Gesicht und winkender Pfote — haben die jungen Sänger jetzt vorzuweisen.

„Als die hohen Töne mal wieder nicht so richtig sitzen wollten, sagte die Chorleiterin ‚Ihr hört euch an, wie Wölfe, die heulen’“, erzählt Kantor Horst Herbertz von der Kirchengemeinde St. Michael und Chorhausleiter mit einem Augenzwinkern, „und so war das Maskottchen geboren“. Bereits eine Woche nach den Sommerferien starteten die Kinder der Klassen 1 bis 5 wieder mit den Proben. „Die Altersstrukturen sind neu aufgesetzt, es gibt jetzt drei verschiedene Gruppen“, erläutert er. Kinder der Klassen 1 und 2 singen unter dem Namen „Vox“, die Klassen 3 bis 5 nennen sich ab sofort „Vocis“. Die „Vocinis“ sind Vorschüler ab fünf Jahren.

Vorher waren alle Kinder im Schulalter im Kinderchor St. Michael zusammengefasst, und für die Vorschulkinder gab es ausschließlich ein Angebot in den Kitas. „Wir sind von vielen Eltern angesprochen worden, deren Kinder nicht in unseren Kitas waren, ob die nicht auch irgendwie mitmachen könnten. Deshalb haben wir uns jetzt für das zusätzliche offene Angebot entschieden“, so Herbertz. Eine erste Probe habe es für Interessierte bereits gegeben, rund 20 Kinder hätten daran teilgenommen.

Für die Kinder von Vox und Vocis sei es das Ziel, in Zukunft auch mal getrennt aufzutreten. „Die Älteren können dann auch Stücke auf Englisch wählen, während die Jüngeren einfachere Stücke singen“, erläutert Herbertz. Trotzdem solle das gemeinsame Singen nicht völlig entfallen: „Für die Vorschulkinder und deren Eltern ist es wichtig, dass sie auch sehen, wie es für sie nach den Vocinis weitergehen kann mit dem Singen, und dass die Kinder denken ,Klasse, so will ich später auch mal singen’, wenn sie mitbekommen, was die Älteren tun.“

Coronabedingt müsse bei den Proben auf Abstand geachtet werden: „In Singrichtung sind das vier Meter, nach rechts und links jeweils drei Meter.“ Deshalb würde derzeit nicht im Pfarrheim, sondern in der Kirche gesungen. „Bei gutem Wetter haben wir auch schon auf dem Platz vor der Kirche geprobt“, so Herbertz. „In der Kirche haben wir alle Plätze, wo ein Kind stehen darf, mit roten Punkten markiert. Die machen sich teilweise einen Spaß daraus, wer die Punkte in den Bänken als erster findet.“