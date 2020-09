Ehrung in Dormagen : Heidi Ruetz erhält die Goldene Münze der Stadt

Ehrung in Dormagen

Dormagen Sie hat jahrelange Vorstandsarbeit für den Partnerschaftsverein Dormagen–Kiryat Ono geleistet. Die engagierte Dormagenerin ist auch aus der Kulturlandschaft der Stadt nicht wegzudenken.

Theaterfreunden in Dormagen ist Heidi Ruetz sicher ein Begriff, hat die engagierte Dormagenerin doch sowohl im Galerie-Theater Zons als auch im Kammertheater Dormagen viele tolle Auftritte auf der Bühne hingelegt. Bescheiden nimmt sie Komplimente der begeisterten Zuschauer entgegen: „Es freut mich, wenn ich dazu beitragen konnte, dass Sie einen schönen Abend hatten“, sagte sie nach großem Lob im Anschluss an eine Vorstellung von „Gärtner sterben stets im Herbst“ im Kammertheater. Sie überzeugt aber auch abseits von Kulissen, Vorhang und Applaus mit ihrem Engagement für die Kultur und die internationale Verständigung der Menschen, vor allem als stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Dormagen–Kiryat Ono. Dafür hat ihr nun Bürgermeister Erik Lierenfeld die Goldene Münze der Stadt Dormagen verliehen.

Der Rahmen wurde passend gewählt: Am Freitag bei den Feierlichkeiten zu ihrem 80. Geburtstag erhielt Heidi Ruetz die Ehrung für ihren jahrelangen Einsatz für den Partnerschaftsverein mit Israel. „Diese Freundschaft zwischen den beiden Städten ist nicht zuletzt aufgrund Deines Einsatzes so tief“, sagte Bürgermeister Lierenfeld. Gerade eine Woche zuvor hatte es Heidi Ruetz als Stellvertreterin des Vorsitzenden Uwe Schunder übernomman, Bundesaußenminister Heiko Maas bei seinem Besuch in Dormagen über die seit 25 Jahren besiegelte Städtepartnerschaft von Dormagen mit Kiryat Ono und die Anfänge des Partnerschaftsvereins berichtet.