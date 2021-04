K-Frage der Union : CDU-Ortsverband Düsseldorf-Lierenfeld sagt Laschet Unterstützung zu

Düsseldorf Der Ortsverband hatte sich in der vergangenen Woche als Erster in NRW öffentlich für Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Nach der Entscheidung für Armin Laschet werde dieser nun im Wahlkampf unterstützt.

Der Ortsverband hatte sich in der vergangenen Woche als Erster in NRW öffentlich für Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Rütz hätte es lieber gesehen, wenn es ein Mitgliedervotum in der K-Frage gegeben hätte. So aber entschied der Bundesvorstand der Union in einer Sieben-Stunden-Sitzung alleine. Laut Rütz muss Laschet nun die Basis mobilisieren – was in Düsseldorf nicht schwierig sei – und auf die Mitglieder zugehen, um ihnen seine Ziele zu vorzustellen. Hauptaufgabe sei es, einen Gegenentwurf zu den Grünen aufzuzeigen.