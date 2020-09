Baugebiet in Dormagen-Stürzelberg : 218 Gebote für 19 Grundstücke

Baugebiet in Dormagen-Stürzelberg

Für Baugrundstücke auf dem alten Sportplatz in Stürzelberg haben jetzt 19 Bieter – darunter elf Familien aus Dormagen – den Zuschlag erhalten. Foto: Stadt Dormagen

Stürzelberg Die Stadt hat das Bieterverfahren für Grundstücke auf dem alten Sportplatz Stürzelberg beendet. Noch kann es Nachrücker geben, falls einer der möglichen Käufer vom Kauf zurücktritt.

Dort, wo vor nicht allzu langer Zeit noch Fußball auf dem alten Sportplatz in Stürzelberg gespielt wurde, legt die Stadt Dormagen zurzeit Kanäle und Baustraßen für das neue Baugebiet „Östlich der Schulstraße“ an. Jetzt stehen die neuen Bewohner fest: Die Stadt Dormagen verkaufte sieben Grundstücke für den Bau von freistehenden Häusern und zwölf Grundstücke für den Bau von Doppelhaushälften.

Die Nachfrage war enorm hoch: Während des Bieterverfahrens sind beim Fachbereich Städtebau insgesamt 218 Gebote eingegangen. „Diese unglaubliche Zahl an Bewerbern zeigt, wie hoch der Bedarf ist. Damit ist klar, dass nur jede zehnte Familie berücksichtigt werden kann. Egal, welches Verfahren wir gewählt hätten, wir hätten immer 200 Familien enttäuscht. Das ist schade“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld nach der Beendigung des Bieterverfahrens und fordert: „Deshalb sollten zeitnah weitere Baugebiete vorangetrieben werden, um diesem Nachfrage-Ansturm gerechter zu werden.“ Ein erster Schritt zu mehr Wohnraum in Dormagen ist gemacht: „Ich bin froh, dass der neue Flächennutzungsplan dafür viele Perspektiven bietet“, so Lierenfeld.