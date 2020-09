Kultur in Dormagen : Kammertheater öffnet Ende Oktober wieder

Dormagen Seit der Schließung ihres Kammertheaters am Niederfeld im März beobachten die Schauspieler, Regisseure, Autoren und Theatermacher Sabine Misiorny und Tom Müller die Entwicklung der Corona-Schutz-Maßnahmen. Jetzt wollen sie ihr Theater wieder öffnen.

Das beliebte Kammertheater Dormagen mit seinem so gemütlichen Theaterraum im alten Kino am Niederfeld ist von der Corona-Pandemie und den nötigen Anforderungen an eine Wiederinbetriebnahme besonders betroffen. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für die Fans: „Das Kammertheater nimmt seinen Spielbetrieb am 23. Oktober wieder auf“, sagt Tom Müller auf Nachfrage unserer Redaktion. An drei Wochenenden zeigen Müller und seine Frau Sabine Misiorny „Candlelight und Liebestöter”, an den vier Adventswochenenden gibt es ein Weihnachtsprogramm.