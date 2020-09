Beratung in Dormagen : „Sprung(s)chance“ ist jetzt in Horrem zu Hause

Die SPD zu Besuch an der Heesenstraße 8 in Horrem. Foto: SPD Dormagen

Dormagen Die Beratungsstelle ist umgezogen zur Heesenstraße. Jugendliche von zwölf bis 27 Jahren finden dort Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Die Zukunft der Beratungsstelle „Sprung(s)chance“ war zunächst unklar, nachdem das Dormacenter an Deutschlands stärksten Vollsortimenter Kaufland verkauft worden war. Seit Bestehen des Centers hatte die Einrichtung des Internationalen Bundes dort neben der B 9 ihre Räumlichkeiten. Inzwischen ist sie in ihr neues Zuhause umgezogen. Seit Anfang August finden die Jugendlichen und ihre Eltern die beliebte Anlaufstelle an der Heesenstraße 8 in Horrem.

Die Beratungsstelle unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren im Übergang von der Schule in den Beruf. „Noch fehlen uns die Beschilderung und Milchglasfolien an den Scheiben“, sagt die Sozialpädagogin und Migrationsforscherin Berit Rethmann, die die Einrichtung leitet. In dem Haus mit 140 Briefkästen findet sich jetzt im Erdgeschoss die Beratungsstelle – in einem Ladenlokal, wo vorher eine Fußpflege und ein Frisör ihren Geschäften nachgingen. Auf 85 Quadratmetern ist Platz für ein Büro, einen Besprechungsraum mit kleiner Küche und einen großen Raum, an dem die Jugendlichen an drei Computerarbeitsplätzen zum Beispiel ihre Bewerbungen schreiben können.