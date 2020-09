Freizeit in Dormagen : Jugendcafé Micado hängt in Corona-Zeit Tüten mit Spielen und Rätseln aus

Das „Geländer der Kreativität“ am Jugend-Café Micado neben St. Michael ist sehr beliebt. Am Mittwoch wurde es neu bestückt. Foto: Felix Dietz

Dormagen Mit Bastelanleitungen, Spielen, Rätseln und anderen kreativen Anregungen möchte das Team des Jugendcafés Micado den Familien in der Corona-Zeit Abwechslung bieten. Die Aktion ist so beliebt, dass sie jetzt in die vierte Runde geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Eine Jugendeinrichtung, in die keine Mädchen und Jungen gehen, kann ihr Programm nicht wie gewohnt durchziehen. Und so standen mit dem „Lockdown“ und den Corona-Schutzmaßnahmen auch die Mitarbeitenden des Jugend-Cafés „Micado“ um Leiter Felix Dietz im März vor der Überlegung, wie sie trotzdem den Kontakt zu den Jugendlichen halten könnten. „Wir wollten auch sichtbar signalisieren, wir sind weiter für Euch da, kümmern uns und sind ansprechbar“, erklärt Dietz. Und so wurde das „Geländer der Kreativität“ entwickelt, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut.

Am gestrigen Mittwoch ging es bereits in die vierte Runde: „Wir stellen kleine Pakete zusammen, mit denen Kinder ebenso wie Erwachsene etwas basteln, rätseln und sich kreativ beschäftigen können“, erläutert Dietz. Seit März wurden mehr als 70 solcher Tüten dort abgenommen. „Es handelt sich nicht um Plastiktüten, sondern um biologisch abbaubare Tüten, die für Biomüll oder zum Kompostieren genutzt werden können“, betont Felix Dietz die Nachhaltigkeit dieser Aktion.

Die Tüten können bei Bedarf von den Kindern einfach abgenommen werden, so auch jetzt die 20 neuen Überraschungs-Pakete. Der Inhalt ist zwar nicht bekannt, aber der Micado-Leiter verrät schon mal: Es gibt Anleitungen, einen Papierflieger herzustellen, ein Rätsel für Groß und Klein, Utensilien, um Herbstketten und ein Fensterbild zu basteln. „Es soll eine Anregung sein, eine Abwechslung und Spaß für die Nutzer – und auch ein Zeichen, dass wir vom Micado für Kinder und Jugendliche da sind“, weist Felix Dietz darauf hin, dass das Geländer vor der Treppe zum Eingang des im Souterrain des Römerhauses neben St. Michael gelegenen Micado eben auch eine Sichtachse schaffen soll. „Und der Gedanke an das Geländer als Stütze in schwerer Zeit gefällt mir auch“, sagt Dietz. Die Aktion „Geländer der Kreativität“ soll auf jeden Fall bis zum Jahresende fortgeführt werden. Schön findet Dietz auch, dass bisher die Tüten respektiert wurden und nicht abgerissen und umhergeworfen wurden. „Wir bekommen tolle Rückmeldungen“, berichtet er. Auch die Idee, Rätsel mit mehreren Kindern oder auch Generationen zu lösen, kommt gut an.