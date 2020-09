Gewinnspiele, Musik und eine Rallye für Kinder : Sonntags-Shoppen in der Dormagener Innenstadt

Die verkaufsoffene Sonntag in Dormagen sind gut besucht. Diesmal wird unter Corona-Bedingungen geshoppt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Dormagen Gemütlich bummeln, in Ruhe stöbern, anprobieren, reinschmökern, aussuchen und zum Abschluss zusammen entspannt essen gehen: Dazu laden die Händler und Gastronomen der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag, 27. September, von 13 bis 18 Uhr, ein.

Der Shopping-Sonntag am letzten September-Wochenende ist seit 30 Jahren gesetzt. Traditionell flankieren die Händler den Start ins Herbstgeschäft an diesem Tag mit besonderen Angeboten und Aktionen. Daran ändert auch nichts das nach einer erfolgreichen Klage von verdi abgesagte Sonntags-Einkaufen in Wiesdorf. „Wir halten uns an die Corona-Regeln und vermeiden Menschenaufläufe“, erklärte Franziska Gräfe von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD). „Unsere Innenstadt lebt von ihren Einkaufsmöglichkeiten und der facettenreichen Gastronomie, und jeder Einkauf und Restaurantbesuch trägt dazu bei, diese Angebote zu erhalten“, betont Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt.

Als Anreiz für den Kauf vor Ort bereitet die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) gemeinsam mit der City-Offensive (CiDo) eine Rückvergütungs-Aktion vor. Wer mitmacht, gewinnt mit etwas Glück seinen Einkaufswert zurück. Teilnahmekarten gibt es am verkaufsoffenen Sonntag in verschiedenen Geschäften und am zentralen Infostand vor der Sparkasse. Einfach den Bon-Wert des Einkaufs auf der Karte vermerken, die eigenen Daten eintragen und ab damit in eine von drei aufgestellten Lostrommeln. „Aus allen Teilnehmern losen wir nach Geschäftsschluss vor dem Historischen Rathaus 15 Gewinner aus, die ihren Bon-Wert erstattet bekommen“, erklärt CiDo-Vorsitzender Guido Schenk. Maximal 100 Euro werden pro Gewinn ausgegeben. Möglich machen dies örtliche Sponsoren.

Das große Fest zu Ehren des Stadtpatrons Sankt Michael mit Marktgeschehen, Bühnenprogramm und Kö-Kinderland fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. „Trotzdem möchten wir ein Angebot für Kinder machen und haben dafür einen Partner gefunden, der eine Rallye durch die Innenstadt konzipiert hat“, sagt Eventmanagerin Ute Godyla (SWD). An einem Info-Stand auf dem Paul-Wierich-Platz werden dazu Fragebögen an die jungen City-Besucher verteilt. Wer die Aufgaben löst, hat etwas über seine Stadt gelernt und sich eine Belohnung verdient.

Für Unterhaltung entlang der Kölner Straße sorgen zwei Musiker, die in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr an wechselnden Standorten anzutreffen sind. Mit dabei ist der im Kosovo geborene Sänger, Liedermacher und Gitarrist Faton Lahaj, der rockig-melancholische Songs mit deutschen Texten präsnetiert. „Es ist schön, so eine kantige Sprache in die Musik zu bringen und mit ihr zu spielen“, sagt der Künstsler. Ebenfalls mit seiner Gitarre ist Marc Land in der Dormagener City unterwegs.

(NGZ)