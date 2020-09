Jugendhilfezentrum in Dormagen : Hilfe für Kinder, die sich selbst verletzen

Dormagen Das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus hat mit Psychiatern Leitlinien entwickelt, um Jugendliche zu stärken. Dabei sollen die Mitarbeiter darin gestärkt werden, suizidales und selbstverletzendes Verhalten der Jugendlichen zu unterscheiden.

Mit der kooperierenden Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz der St. Augustinus Gruppe wurde nun der Leitfaden zum Thema „Umgang mit selbstverletzendem Verhalten“ entwickelt, um den Mitarbeitenden im Raphaelshaus in diesen äußerst belastenden Situationen größtmögliche Verhaltenssicherheit zu geben. Inhalte des Leitfadens sind entsprechendes Hintergrundwissen, ein Beurteilungsbogen zur Suizidalität, ein Krisenplan, Skills für Jugendliche in latenten und akuten Phasen der Selbstverletzung (alternative Verhaltensweisen) und Hilfsangebote rund um das Raphaelshaus. „Wichtig ist, den Jugendlichen nicht moralisch unter Druck zu setzen“, sagt Gillrath, der auf Alternativen für die Selbstverletzung hinweist: „Da kann Sport helfen, alles, was den Körper spüren lässt, wie etwas Scharfes kauen oder Eiswürfel in der Hand zu halten – da gibt es mehrere Möglichkeiten, die allerdings auf die Situation passen müssen“, sagt der Direktor.