Staatsanwaltschaft Düsseldorf : IT-Ausfall an Uniklinik möglicherweise Fall von Computersabotage

Der Haupteingang der Uniklinik an der Moorenstraße in Bilk. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Seit Tagen hat die Uniklinik Düsseldorf mit einem Ausfall ihrer IT-Systeme zu kämpfen. Ob ein Hackerangriff Grund für die Probleme ist, wird noch ermittelt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hinweise auf Computersabotage gefunden.

Nach dem umfangreichen IT-Ausfall an der Uniklinik Düsseldorf dauern die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Hackerangriff an. „Wir haben den Tatverdacht der Computersabotage“, bekräftigte Staatsanwalt Christoph Hebbecker von der Zentralstelle für Cybercrime am Dienstag in Köln. Das Ermittlungsverfahren werde gegen unbekannt geführt. Details will die Zentralstelle des Landes Nordrhein-Westfalen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.