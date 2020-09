Kultur in Grevenbroich: Gemälde wie von Gerhard Richter.

(dne) Kunstwerke aus der Kita St. Martinus in Wevelinghoven werden im Elisabeth-Krankenhaus ausgestellt. Die kleinen Künstler hatten ein großes Vorbild: Gerhard Richter.

Was Gerhard Richter zur aktuellen Ausstellung im Grevenbroicher Elisabethkrankenhaus sagen würde, ist nicht bekannt. Dabei standen der Künstler und sein Schaffen Pate für die Gemälde, die noch mehrere Wochen in der großen Halle im Klinik-Erdgeschoss zu sehen sind. Und die sind in jedem Fall überraschend, denn die meisten der jungen Künstler besuchten bis vor wenigen Wochen noch die Kita St. Martinus in Wevelinghoven.