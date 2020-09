Natur in Dormagen : Tannenbuschwoche wird in den Herbstferien nachgeholt

Tannenbuschwoche wird in den Herbstferien nachgeholt

Natur in Dormagen

Delhoven Wegen der Corona-Pandemie wird die 17. Auflage der beliebten Tannenbuschwoche mit reduziertem, aber dennoch vielfältigem Programm stattfinden: Vom 11. bis 18. Oktober. Im Mai musste die Woche abgesagt werden.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Organisatoren die beliebte Dormagener Tannenbuschwoche absagen. Jetzt ist mit dem 11. bis 18. Oktober ein neuer Termin für die 17. Auflage gefunden worden, so dass einige Veranstaltungen, die coronakonform sind, in diesem Jahr noch angeboten werden können.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen bietet in der ersten Woche der Herbstferien jeden Tag Mitmachaktionen und Informationen. Unterstützt wird die SDW von der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), dem Energieversorger evd, der Initiative Dormagen und dem Chempark Dormagen. „In der Ruhe des Waldes gelingt es, sich zumindest kurzzeitig der Gegenwartssorgen zu entledigen und Geborgenheit in der Natur zu finden“, weist SDW-Vorsitzender Bernd Dehm, der auch Schirmherr ist, auf die große Bedeutung des Waldes hin. Bei der vom Umfang her wegen der Corona-Schutzauflagen etwas reduzierten Tannenbuschwoche können die Besucher den Naherholungspark noch besser kennenlernen und erleben.